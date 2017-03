'Communistisch Volkscongres is kapitalistisch miljardairscongres'

Peking is opnieuw het toneel van het Nationaal Volkscongres, de barometer van de macht in China. Wat opvalt, is de talrijke aanwezigheid van grote fortuinen. Meer dan tweehonderd topondernemers maken hun opwachting als parlementsleden. Tel daar nog de vette vissen van de vele Chinese staatsbedrijven bij. Het communistische volkscongres is een kapitalistisch miljardairscongres. Mao draait zich om in zijn graf.

