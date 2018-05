Collectief ontslag in Vlaams bedrijf flink duurder

Door de zesde staatshervorming wordt Vlaanderen volgend jaar bevoegd voor ontslagbegeleiding, ook wel outplacement genoemd. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) grijpt die overheveling aan om werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, in tegenstelling tot Wallonië en Brussel, minder overheidssteun te betalen.

Voor de ontslagbegeleiding van een 45-plusser kunnen bedrijven in Vlaanderen vanaf volgend jaar tot 900 euro terugkrijgen: 720 euro in een eerste schijf en 180 euro als de werknemer na drie maanden nieuw werk heeft gevonden. Nu is dat 2000 euro. Voor werknemers onder 45 zakt het maximum van 1.000 naar 450 euro.

De voorwaarden voor de subsidie worden ook aangescherpt: bedrijven die de deuren sluiten of wegtrekken, moeten de ontslagbegeleiding volledig uit eigen zak betalen.

Enkel ondernemingen die na de herstructurering een deel van de tewerkstelling in Vlaanderen behouden, krijgen nog een tegemoetkoming. 'De kosten van een collectief ontslag zijn de verantwoordelijkheid van het bedrijf', is te horen op het kabinet-Muyters. 'Het is absurd dat de overheid die kosten terugbetaalt als een bedrijf wegtrekt uit Vlaanderen.'