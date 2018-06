Clemens Fuest (denktank IFO) over economisch beleid: 'Duitse politici kunnen veel leren van Macron'

Clemens Fuest staat aan het hoofd van de vermaarde Duitse denktank IFO. Hij maakt zich zorgen: over Merkel die te weinig doet voor de Duitse concurrentiepositie, over de nieuwe Italiaanse regering, over de vertragende productiviteitsgroei. "Ik zou graag een goed economisch beleid zien."