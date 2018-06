Chinese investeringen in VS lopen terug

Jaar na jaar pompten Chinese bedrijven steeds meer geld in de Verenigde Staten. Maar in de eerste vijf maanden van dit jaar eindigde die trend plots abrupt: het totaal aan investeringen daalde met maar liefst 92 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit cijfers van Rhodium Group, een onderzoeksbureau dat de Chinese investeringen in het buitenland volgt.

Handelsconflict

De scherpe daling is het gevolg van een escalerend handelsconflict tussen de VS en China. De Amerikaanse president Trump noemde de Chinese handelspraktijken eerder 'oneerlijk' en kondigde invoertarieven aan. China heeft al vergeldingsmaatregelen beloofd. Tegelijk verandert het investeringsklimaat voor Chinese bedrijven in de VS. De overheid controleert overnames veel strenger. Het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) is onder de regering-Trump veel assertiever geworden en in de eerste helft van 2018 zijn enkele belangrijke overnames afgeblazen.

'CFIUS en andere Amerikaanse regulatoren zijn nu een belangrijk obstakel geworden voor Chinese investeerders', stelt het rapport. Maar ook de Chinese overheid zelf temperde vorig jaar de buitenlandse overnamewoede bij Chinese bedrijven.