Chinese economie groeit sneller dan verwacht

De Chinese economie is in het tweede kwartaal met 6,9 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lag het groeitempo van de tweede economie van de wereld op hetzelfde niveau als in de eerste drie maanden van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau.

De vooruitgang was iets sterker dan analisten hadden voorspeld, want die hielden er rekening mee dat de economie van China met 6,8 procent in omvang zou toenemen.

"De cijfers zijn beter dan de meeste analisten vermoedden", zegt economieprofessor Huang Weiping in Peking. De sterke buitenlandse handel was een van de voornaamste elementen van de groei, samen met een hoge binnenlandse vraag en een sterke bouwmarkt.

De cijfers van maandag vormen volgens het Chinese statistiekbureau 'een solide basis' om de doelstelling van economische groei voor het hele jaar te halen.

De overheid mikt voor dit jaar op een toename van het bbp met 6,5 procent of meer. In 2016 ging de economie met 6,7 procent vooruit. Dat was de traagste groei in 26 jaar.