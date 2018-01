Chinese economie blijft stevig groeien

De tweede grootste economie van de wereld groeide in het vierde kawartaal met 6,8 procent net zo sterk als in het voorgaande kwartaal. Economen hielden gemiddeld rekening met een toename van het bbp met 6,7 procent.

Over het volledige jaar 2017 noteerde China een economische groei van 6,9 procent, tegenover 6,7 procent in 2016. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de groei van de Chinese economie versnelt.

Het Chinese statistiekbureau publiceerde ook cijfers over de industriële productie en de winkelverkopen. De productie in de omvangrijke industrie van China steeg in december met 6,2 procent op jaarbasis en de detailhandelsverkopen namen die maand met 9,4 procent toe.