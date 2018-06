China waarschuwt VS voor importtarieven

De landen zijn al enige tijd in een handelsoorlog verzeild geraakt. Midden mei kwam het commerciële dispuut tot stilstand, maar de regering van president Donald Trump dreigde dinsdag opnieuw met douanetarieven tegen Chinese producten.

Na afloop van de ontmoeting gaf niemand commentaar. Maar het Chinese staatspersbureau Xinhua meldde later dat er "positieve en concrete vooruitgang" geboekt is en dat er goede gesprekken waren over bijvoorbeeld landbouw en energie.

Maar de tijdens de ontmoeting onderhandelde deals "zullen niet plaatsvinden" indien de VS met importheffingen komen op Chinese goederen, dixit Xinhua.

Washington zei eerder deze week dat er voor 50 miljard dollar aan heffingen komt. Trump wil het Amerikaanse handelstekort van 375 miljard dollar met China terugdringen en hij kaart ook de intellectuele diefstal van technologie aan.

Er vonden de voorbije periode al verschillende onderhandelingen plaats in beide landen.

Intussen krijgen Trump en de VS op alle handelsfronten tegenwind. Bij een bijeenkomst in Canada gaven zes ministers van Financiën van de G7 zaterdag aan hun VS-collega Steven Mnuchin de boodschap dat het aan Trump is om de plooien glad te strijken. Hij moet een handelsoorlog met Canada, de Europese Unie en Mexico vermijden.

Canada en de EU stapten allebei naar de Wereldhandelsorganisatie, nadat de VS de douanetarieven op staal en aluminium had verhoogd tot respectievelijk 25 en 10 procent. Ook Mexico is getroffen door de tarieven. Zowel Canada als de EU dreigden al met represailles.

Een dergelijk sterke onenigheid is ongewoon binnen de G7, de zeven grootste economieën ter wereld. Daar maken naast de VS ook Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Groot-Brittannië deel van uit.