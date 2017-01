China staat te trappelen om rol van VS in vrijhandelsakkoorden over te nemen

China reageert daarmee op de uitgestoken hand van de Australische premier Malcolm Turnbull, die eerder op de dag verklaarde dat China mogelijk 'de nieuwste aanwinst van het TPP' kan worden.

"Wij engageren ons altijd om de economische integratie in de Aziatisch-Pacifische regio te versterken en om de onderhandelingen over alternatieve vrijhandelsakkoorden te versnellen", zei woordvoerder Hua Chunying dinsdag. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het FTAAP, het Chinees project voor een vrijhandelszone met de 21 APEC-lidstaten (Asia-Pacific Economic Cooperation). De VS trokken zich maandag terug uit TPP, omdat het akkoord Amerikaanse jobs in gevaar zou brengen. De andere TPP-leden, waaronder Australië, Canada, Mexico en Japan, willen het verdrag wél behouden.

Protectionisme

De Verenigde Staten stellen zich onder kersvers president Donald Trump erg protectionistisch op, in tegenstelling tot China, dat zich juist meer en meer lijkt open te stellen voor de wereldeconomie. Zo was president Xi Jinping vorige week het eerste Chinese staatshoofd dat het Wereld Economisch Forum in Davos bezocht. De president toonde China daar als een voorstander van mondialisering en vrije handel.

China lijkt zo steeds meer de rol van economisch gidsland op zich te nemen, al willen de Chinezen dat zelf niet gezegd hebben. "Het woord 'verantwoordelijkheid' zou passender zijn", zei Chunying daar dinsdag over.

"We willen samenwerken met andere partijen om samen onze verantwoordelijkheid op te nemen en bij te dragen aan een oplossing voor wereldwijde problemen", klonk het.