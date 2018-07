China: 'Grootste handelsoorlog van de economische geschiedenis is begonnen'

Het gaat om heffingen van 25 procent, goed voor een bedrag van 34 miljard dollar (29 miljard euro).

Grootste economieën

Het is het eerste schot in een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. China heeft al tegenmaatregelen aangekondigd, zonder verdere details te geven.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffingen aan op 15 juni. Hij wil in totaal 50 miljard dollar aan Chinese goederen extra belasten: 34 miljard dollar vanaf vrijdag en nog eens 16 miljard dollar op een later tijdstip. Enkele uren voor de inwerkingtreding zei Trump dat de tweede golf van invoerheffingen voor over twee weken zou zijn.

De heffingen zijn volgens Trump een reactie op de diefstal van Amerikaanse intellectuele eigendom.

Gewaarschuwd

Met de inwerkingtreding vrijdag is 'de grootste handelsoorlog van de economische geschiedenis begonnen', reageert het Chinese ministerie van Handel in een communiqué. De handelsoorlog zal de internationale waardeketen schaden, de markten doen opschrikken en de wereldwijde economische groei in moeilijkheden brengen, aldus Peking.

De Chinezen gaan nu de Wereldhandelsorganisatie op de hoogte brengen van deze 'situatie' en met andere landen samenwerken om vrijhandel en het multilaterale systeem te bewaken.

Extra belasting

'De VS hebben deze handelsoorlog veroorzaakt', aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel. 'China is gedwongen terug te slaan. China laat zich niet provoceren.'

Na de Amerikaanse aankondiging over de invoerheffingen op Chinese producten, midden juni, had Peking al laten weten dat het ook 25 procent zou heffen op dezelfde producten

Ook de Canadese, Mexicaanse en Europese invoer van staal (25 procent) en aluminium (10 procent) worden sinds kort extra belast.