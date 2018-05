China en VS zien af van handelsoorlog

'De twee partijen hebben een consensus bereikt. Ze zullen geen handelsoorlog aangaan en zullen hun respectievelijke douanetarieven niet verhogen', zei Liu. Hij leidde deze week in Washington een Chinese delegatie die onderhandelde met de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin.

Kort daarvoor hadden Washington en Peking in een gezamenlijk persbericht gesproken over een 'consensus' om maatregelen te nemen die het handelstekort van de VS met China significant zouden verminderen. Sinds zijn aantreden wond president Donald Trump zich regelmatig op over het tekort, dat in 2017 zo'n 375 miljard dollar bedroeg.

Maar de tekst verduidelijkte niet dat de deadline van dinsdag, waarop nieuwe strafmaatregelen tegen Chinese producten ter waarde van 50 miljard dollar zouden ingaan, de facto opgeschort was. Volgens Liu zullen China en de VS hun samenwerking op het vlak van energie, landbouwproducten, gezondheidszorg, hoogtechnologische producten en financiën uitdiepen. De Chinese vicepremier zei dat het akkoord 'noodzakelijk' was. 'We moeten er tegelijkertijd mee rekening houden dat het ijs niet in één dag gebroken kan worden, dat het tijd zal vergen om de structurele problemen op te lossen in de economische en commerciële betrekkingen tussen de twee landen.'

Als de VS en China in de toekomst opnieuw problemen zouden hebben, 'zullen we ze kalm moeten bekijken, de dialoog behouden en correct handelen', besloot Liu.

Minister van Financiën Steven Mnuchin leidde de delegatie van de VS, samen met minister van Handel Wilbur Ross en handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer. Aan Chinese zijde leidde vicepremier Liu He de gesprekken, de economische topadviseur van president Xi Jinping.