Brusselse taxi's vrezen dat minister Smet buigt voor Uber

Het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi's heeft dinsdag, een dag voor het overleg met Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a), op een persmoment zijn ongerustheid geuit over het nieuwe taxiplan. De taxisector hekelt het gebrek aan communicatie en de lekken in de pers, en vreest dat minister Smet zal buigen voor multinational Uber.

De Tijd en L'Echo konden vorige week het taxiplan van de minister al inkijken, hoewel die niet wilde bevestigen of de informatie klopte. In de artikels viel te lezen dat er begin mei een definitief plan zou worden voorgelegd.

"Dit is geen paniekreactie, maar een uiting van onze ongerustheid", klinkt het dinsdag bij het Gemeenschappelijk Front. "Zonder enig voorafgaand overleg krijgen we morgen een presentatie van zijn plan en we vragen ons af of een discussie zelfs mogelijk zal zijn. Twee jaar geleden hadden we nochtans een akkoord over 80 procent van het plan, behalve over Uber, maar nu komt de minister met iets helemaal nieuws."

Daarnaast vreest de taxisector dat minister Smet het onderscheid tussen de taxi's en de limousines, het verhuur van voertuigen met chauffeur, wilde afschaffen. Die zogenaamde limousines worden door Uber gebruikt en door het gelijkstellen ervan zou elk onderscheid tussen een gewone taxi en een Uber verdwijnen. "Dat is een degradatie van ons statuut en een virtueel failliet", aldus het Gemeenschappelijk Front.