'Bouw onze historische handicap af'

De komende weken zullen de sociale partners in de Groep van Tien er hoogstwaarschijnlijk in slagen een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018 af te sluiten. Even zag het ernaar uit dat de vakbonden en de werkgevers nog voor Kerstmis zouden landen, maar vooral ACV-voorzitter Marc Leemans wou nog wat tijd kopen. Kwestie van de indruk te wekken dat er toch hard genoeg is onderhandeld.

...