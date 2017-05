'Boskaart kan uit zijn graf herrijzen'

De Vlaamse regering trekt de boskaart in. Die moest 12.250 hectare bossen beschermen, ook op bouwgronden. Het protest was te hevig. Er komt echter een nieuwe boskaart, waarvan de schade voor sommige eigenaars even groot wordt, waarschuwt Gregory Verhelst, advocaat bij CMS. Hans Brockmans