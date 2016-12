'Beste vooruitzichten op aanwervingen in vijf jaar' (Manpower)

Concreet zou 9 procent van de 751 ondervraagde bedrijven de volgende maanden gaan aanwerven, terwijl slechts 3 procent afdankingen plant. De overgrote meerderheid (88 procent) houdt het personeelsbestand onveranderd.

De vooruitzichten noteren een flinke stijging tegenover het vorige kwartaal, toen de barometer op +1 stond. De score is positief in de drie gewesten, met Vlaanderen en Brussel als meest optimistische regio's. Ook negen op de tien sectoren voorspellen een positieve tewerkstelling. Het meeste optimisme heerst er bij banken en verzekeraars, bij vastgoedondernemingen en bij dienstverleners aan bedrijven (+12). Enkel in de horeca zijn de tewerkstellingsvooruitzichten negatief (-2).

Ook de Nationale Bank kwam vorige week al met positieve tewerkstellingscijfers.

(Belga/RR)