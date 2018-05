Ben Broadbent (Bank of England): 'Britse economie verkeert in menopauze'

In een interview met de krant The Telegraph verklaarde de vicegouverneur van de Bank of England, Ben Broadbent, dat de Britsee conomie zich in een kritieke toestand bevindt. Ongezien sinds het Victoriaanse tijdperk in de jaren 1880, luidde het.

Door onzekerheid rond de brexit is de groei stilgevallen en wordt er nog amper geproduceerd. "Dat komt overeen met de menopauze", zei hij, "maar dan van toepassing op beide geslachten. Je bent voorbij je piek".

Op sociale media barstte een storm van kritiek los over die vergelijking. Critici vinden die 'ongepast', 'seksistisch' en 'ongerechtvaardigd'.

Broadbent verontschuldigde zich intussen via een persbericht. Broadbent wordt genoemd als mogelijke opvolger voor gouverneur Mark Carney, die volgend jaar vertrekt bij de Bank of England.

Bank of England Deputy Governor Ben Broadbent apologises for 'menopausal' remark https://t.co/qopop2WPRO pic.twitter.com/89S8SHm6S1 — Reuters UK (@ReutersUK) May 16, 2018

In het monetair comité van de bank - dat het rentebeleid bepaalt - zetelt slechts één vrouw. Ook hierover was er al kritiek.

Ondanks de polemiek rond het gebrek aan dynamiek van de Britse economie tonen cijfers van het Brits statistiekbureau - Office for National Statistics - aan dat er in het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal 197.000 banen zijn bijgekomen.