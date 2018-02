Belgische staat verloor 60 miljoen euro aan Brussels Airlines

De staat kende de lening in 2001-2002 toe, toen geld nodig was om een opvolger voor Sabena op te richten. De lening was via de federale participatiemaatschappij (FPIM) aan SN Airholding geschonken. Daarop werden intresten betaald, maar dat gebeurde slechts in beperkte mate, omdat de luchtvaartmaatschappij jarenlang financiële problemen kende.

Kort nadat Lufthansa in het kapitaal van Brussels Airlines stapte, werd in 2009 de lening omgezet in winstbewijzen. Die zouden recht geven op een dividend, maar de luchtvaartmaatschappij maakte verlies en keerde dus geen dividend uit. In 2016 nam Lufthansa alle aandelen van Brussels Airlines over en werden de winstbewijzen geannuleerd, zoals afgesproken in 2009.

Volgens berekeningen van La Libre Belgique leed de FPIM tussen 2002 en 2016 dus 75 miljoen euro verlies op de geïnvesteerde 125 miljoen. Als men daar de betaalde intresten van aftrekt - zo'n 15 miljoen euro - komt het verlies uit op 60 miljoen voor de Belgische overheid.