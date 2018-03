'Belgische economie heeft ambitiehandicap'

Voor Louis Jonckheere is ambitie een strategie. Een selectie van enkele recente uitspraken van de medeoprichter en co-CEO van Showpad, het Gentse techbedrijf dat de wereldmarkt bestormt met software voor verkopers: "We willen het nummer één worden in onze niche", "We willen het nieuwe Salesforce worden", "We willen met een agressieve strategie snel groeien", "We willen een eenhoorn (een bedrijf met een marktkapitalisatie van 1 miljard dollar, nvdr) worden" en "We denken en handelen als een leider".

...