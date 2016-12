'Belgische CEO's worden niet overbetaald'

Het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School onderzocht dit jaar de CEO-lonen van 700 beursgenoteerde bedrijven in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Voor België gaat het om 79 bedrijven. Frankrijk levert met 282 onderzochte bedrijven de grootste populatie op, nieuwkomer Zweden de kleinste met de 55 beursgenoteerde ondernemingen die deel uitmaken van de OMXS60. "Als ik naar de cijfers kijk, is mijn grootste frustratie het feit dat de impact van de bedrijfsgrootte gigantisch is en blijft", stelt professor Xavier Baeten van Vlerick Business School vast. Hij voerde de internationale studie uit in samenwerking met de onderzoeker Said Loyens.

