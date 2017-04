'België moet meer inzetten op actieve ondersteuning van bedrijven'

In België verschuift de tewerkstelling van de industrie naar de diensten, maar dat brengt niet alleen goed nieuws, blijkt uit uw onderzoek.

Gert Bijnens: "Het is een tweesnijdend zwaard. Er komen jobs bij in goed betalende, kennisintensieve diensten, zoals IT- of belastingconsultants. Maar de grootste groei zit in laagwaardige diensten, zoals distributie, bewakingsfirma's en schoonmaak. Het is een utopie om te denken dat we onze welvaart in stand kunnen houden met enkel diensten, zonder industrie. Want goedverdienende jobs hangen vaak samen met de industrie. Zonder auto-industrie zijn er ook geen specialisten die software schrijven voor de autoproductie. Hetzelfde geldt voor zakenadvocaten of financiële adviseurs: ook zij leveren hun diensten vaak aan industriële b...