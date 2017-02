'België moet 5 miljard euro extra vinden als de NAVO uit elkaar zou vallen'

'Met protectionisme doen we onszelf in vredestijd aan wat vijanden ons zouden willen aandoen in oorlogstijd', zei de Amerikaanse econoom Henry George. Hij schreef in 1886 een klassieker over Protection or Free Trade - u vindt 'm gratis op het internet. Toch blijkt de Amerikaanse president Donald Trump een voorstander van protectionisme: om zijn slogan 'make America great again' waar te maken, wil hij de Amerikaanse economie afschermen. Hij gelooft dat hij zo de economische groei kan stimuleren en banen kan creëren. Economen betwijfelen sterk of dat op lange termijn het geval zal zijn, maar Amerikaanse beleggers lijken er wel in te geloven. De Amerikaanse beursindex Dow Jones steeg sinds de verkiezing van Trump met meer dan 10 procent, meesterbelegger Warren Buffett kocht sindsdien al voor 12 miljard dollar aan aandelen bij.

