'Bedrijven als Amazon leggen een bom onder onze begroting'

Nogal wiedes dat gezonde overheidsfinanciën hoog op de regeringsagenda horen, maar het verdagen van een sluitende Belgische begroting richting 2019 is daarom nog geen wanbeleid. Beter geen begrotingsevenwicht dan een slecht begrotingsevenwicht, waarbij de putten gevuld worden met extra belastingen die de groei en de werkgelegenheid fnuiken. Want als dit land de volgende jaren behoefte heeft aan één trend, laat het dan een stijgende werkgelegenheid zijn. Maar als de digitale revolutie één groot risico inhoudt, dan is het dat robots en algoritmes de werkgelegenheid onderuit schoppen. Een frontale botsing tussen de digitale revolutie en de samenleving kan enkel vermeden worden als de lasten op arbeid nog veel meer verlaagd worden dan tot nu is gebeurd. Slaat deze lastenverlaging een gat in de begroting, dan moet dat maar.

