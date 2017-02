Bart Buysse: '80 procent van de loonvorming gebeurt decentraal'

Een studie van de Europese Centrale Bank (ECB) is kritisch voor collectieve loonakkoorden: ze vergroten de werkloosheid in tijden van recessie doordat loonaanpassingen naar beneden niet mogelijk zijn. Neerwaartse loonaanpassingen die bedrijven meer ademruimte geven in moeilijke tijden, zouden banen kunnen redden.

Bart Buysse: "Dat klopt mijns inziens niet. In welk land worden de lonen naar beneden aangepast? Als de ECB bedoelt dat de loonkostenontwikkeling het beste in de hand wordt gehouden, zijn wij daar voorstander van. Automatismen zoals de automatische loonindexe-ring en de baremieke verhogingen drijven de loonkosten ook omhoog in periodes waarin de economische draagkracht van de ondernemingen dat niet toelaat. Dat is in het ...