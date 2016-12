Amerikaanse Centrale Bank (Fed) verhoogt rente voor het eerst in een jaar

De renteverhoging is de eerste sinds december vorig jaar en pas de tweede sinds de financiële crisis (2007-2009), toen de Fed in de rente knipte en andere instrumenten in stelling bracht om de economie aan te zwengelen, zoals de massale inkoop van obligaties.

Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten wordt nu met een kwart procentpunt opgeschroefd naar een bandbreedte van 0,50 tot 0,75 procent. De maatregel komt niet als een verrassing, want werd algemeen verwacht op de financiële markten.

De centrale bank had zelf ook al laten blijken dat een renteverhoging voor het einde van het jaar mogelijk was, rekening houdend met het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt en de gezondere economie.

Begin december maakte het ministerie van Arbeid cijfers bekend over de werkgelegenheid in de VS. In november kwamen er 178.000 banen bij, terwijl het werkloosheidspercentage daalde van 4,9 procent in oktober tot 4,6 procent in november. (Belga/BO)