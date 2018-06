Amerikaans-Chinese handelsoorlog lijkt onvermijdelijk

Het gaat om een reactie op de Chinese tegenmaatregelen na de eerste Amerikaanse heffingen, zo meldt het Witte Huis.

De Amerikaanse president gaf eerder deze maand zijn goedkeuring voor importheffingen op Chinese goederen die een handelswaarde van 50 miljard dollar vertegenwoordigen. Op die producten wordt een extra belasting van 25 procent geheven.

Het Chinese ministerie van Handel maakte direct bekend terug te slaan met zijn eigen heffingen, en riep tegelijk andere landen op tot een 'collectieve actie tegen het achterhaalde gedrag' van Washington.

In een reactie op het escalerende handlesconflict tussen China en de VS noteerden de Aziatische beurzen fors lager, de Europese volgen.

In Tokio eindigde de Nikkei 1,8 procent lager, en ook elders in Azië verloren de beurzen terrein. De Europese beurzen openden dinsdag donkerrood. De Dax opende 1,6 procent lager, en ook in Parijs en Londen gaan de sterindexen dik een procent lager. In Brussel staat de Bel20 ruim op verlies.