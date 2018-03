'Als we China alleen laten met zijn problemen, dan zal de grootste markt ter wereld haar deuren dichtslaan'

Donald Trump wil China straffen voor het stelen van intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven. Hoe is de situatie op het terrein? Is de kennis van westerse bedrijven voldoende beschermd in China? Trends vroeg het aan de gespecialiseerde zakenadvocaat Philippe Snel, die in Sjanghai het kantoor De Wolf Law Firm leidt.