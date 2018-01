'Als je in de politiek zit, zie je pas hoe complex onze samenleving is'

Daniëlle Vanwesenbeeck stelt nu vast dat Vlaanderen heel complex in elkaar zit. Regels kunnen van levensbelang zijn voor kleinere groepen, zegt ze, en daar kreeg ze intussen meer begrip voor. Ook voor het feit dat parlementsleden vaak niet opdagen of urenlang op hun computer bezig zijn.

"In het begin vond dat ik dat heel vreemd. Maar alles wat wordt behandeld in het Vlaams parlement is extreem technisch. En dat betekent dat je als collega parlementslid vaak heel moeilijk kan volgen. Als ik het over subsidies heb, zal een parlementslid die zich bezighoudt met dierenwelzijn niet echt mee zijn."