Agoria over de hervormde vennootschapsbelasting: 'Cyclische bedrijven betalen het gelag'

De vijftigste werknemer in een kmo wordt met de nieuwe vennootschapsbelasting de duurste", zegt Marc Lambotte, de topman van de technologiefederatie Agoria. Hij heeft het gemunt op het behoud van de twee tarieven in de vennootschapsbelasting. Bedrijven betalen nu nog 33,99 procent belasting op hun winst. Vanaf volgend jaar daalt dat basistarief naar 29 procent en in 2020 tot 25 procent. Maar voor kmo's met minder dan 50 werknemers is er een apart tarief. Nu al betalen kmo's met een omzet onder 9 miljoen euro en een balanstotaal van minder dan 4,5 miljoen euro op hun eerste schijf winst van 25.000 euro een tarief van 25 procent. Vanaf 2018 wordt dat 20 procent voor de eerste 100.000 euro winst.

