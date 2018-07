Aantal werkzoekenden dat opleiding start blijft dalen

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) laat onderzoeken of het haalbaar is de werkloosheidsuitkeringen sneller te laten dalen. Volgens experts werkt het huidige systeem niet activerend genoeg. Mogelijk komt er een stelsel waarbij de uitkering hoger ligt in de eerste maanden en daarna sneller daalt.

Die verdere degressiviteit biedt geen antwoord op het echte probleem: de mismatch tussen de competenties van de werkzoekenden en de vraag van de arbeidsmarkt, vindt Yasmine Kherbache. "Sinds 2012 daalt het aantal werklozen dat een begeleide opleiding start", zegt ze.

Tussen 2012 en 2016 ging het cijfer met 23 procent omlaag. Uit de recentste gegevens van de VDAB, van april 2018, blijkt dat die trend niet wordt gekeerd. Gemiddeld starten er elke maand nu 3.200 werkzoekenden met een 'competentieversterkende actie'. Daarnaast beginnen elke maand ongeveer 3.700 werkzoekenden met werkplekleren. Ook daar liggen de cijfers lager dan een jaar geleden.

"Door mensen te weinig op te leiden duw je hen in de langdurige werkloosheid", zegt Kherbache. Ze wijst er daarnaast op dat de vorige federale regering al een degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen heeft ingevoerd. "Analyseer nu eerst welk effect die sorteert voor er een nieuwe afbouw wordt doorgevoerd", verduidelijkt ze.