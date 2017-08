10 jaar financiële crisis: de dag waarop de markt bevroor

"9 augustus was de dag dat ons leven veranderde. Dat was de dag waarop de markt bevroor", vertelde toenmalig topman Adam Applegarth over de ondergang van de Britse bank Northern Rock, een van de eerste slachtoffers van de financiële crisis. Die dag moest de Franse grootbank BNP Paribas drie fondsen sluiten, omdat het onmogelijk was "de waarde van bepaalde activa te bepalen". Die activa waren zogenaamde subprime leningen, Amerikaanse hypotheken van slechte kwaliteit.

