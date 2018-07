Zware schepen raken Gentse haven niet binnen door laag waterpeil

Door beperkte watertoevoer en verdamping als gevolg van de aanhoudende hitte staat het water in het kanaal Gent-Terneuzen ongeveer 15 cm lager. Dat betekent dat de totale waterdiepte van 13m35 niet langer volstaat voor schepen van meer dan 30.000 ton.

"Het is zeer uitzonderlijk dat het kanaal zo laag staat", zegt woordvoerder Johan Bresseleers.

De grootste schepen moeten door de lage waterstand een deel van hun lading op zee lossen. Ze doen dat in een duwbak, die daarna meevaart.

Een eerste schip dat haar diepgang moest beperken was begin juli op weg naar staalreus ArcelorMittal.

De procedure is enkel nodig bij de allerzwaarste boten, waarvan er ongeveer een per week in Gent aanmeert. De maatregel blijft van kracht tot het waterpeil opnieuw stijgt.