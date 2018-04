Zullen zelfrijdende auto's nooit meer crashen?

Autonome systemen maken steeds meer deel uit van het dagelijkse leven. Ze helpen de mens efficiënter te werken en kunnen moeilijke en gevaarlijke taken overnemen. Bovendien zouden ze veiliger moeten functioneren. Ongevallen met zelfrijdende Ubers en Tesla's doen echter twijfels rijzen.

"Software vormt het brein van elk autonoom systeem", zegt Mario Torres, de CTO van IVEX en een van de vier oprichters. "Het beslist op basis van waarnemingen en van de doelstellingen. De meeste breinen nemen evenwel beslissingen die 'hoogst waarschijnlijk' de meest veilige zijn.

Met de technologie van IVEX kunnen fabrikanten zelf de veiligheidsgrenzen van hun systeem bepalen. Binnen die grenzen maken onze planningstools autonome beslissingen, maar onze algoritmes kunnen ook gebruikt worden als een vangnet in een eigen controlesysteem."

De technologie van IVEX is gegroeid uit jarenlange ervaring in onderzoeks- en engineeringprojecten. De jonge bvba mikt op diverse afnemers, zoals autofabrikanten, robotbedrijven, drone-dienstenverleners en ondernemingen die willen automatiseren.

"Zij kunnen onze technologie ook gebruiken om veiligheidskritische systemen te valideren en te testen", zegt COO Quentin de Clercq. "Op die manier kunnen we de basis vormen voor certificeringsprocessen waarin bijvoorbeeld ook verzekeringsmaatschappijen geïnteresseerd kunnen zijn."

IVEX bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Zullen de algoritmes van deze start-up er ooit voor zorgen dat zelfrijdende auto's nooit meer crashen? 'Het is onmogelijk te garanderen dat er geen ongelukken meer gebeuren", zegt Torres.

"Iemand kan bijvoorbeeld nog altijd voor een auto springen. Maar we geloven dat onze technologie kan helpen om de beslissingen van autonome systemen veiliger te maken. We focussen op een klein stukje van de puzzel, maar zorgen dat we daarin de beste zijn."