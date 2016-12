Zorgen voor de mantelzorger

Werner Cautreels woonde en werkte de voorbije drie decennia grotendeels in de Verenigde Staten. Enkel tijdens het handvol jaren als CEO van Solvay Pharma resideerde hij in België. Maar nadat Solvay in 2009 zijn farmadivisie had verkocht aan het Amerikaanse Abbott om te focussen op chemie, vond Cautreels een jaar later een nieuwe uitdaging als CEO van het prille Amerikaanse biotechbedrijf Selecta Biosciences. In juni dit jaar lanceerde Cautreels Selecta, een spin-off van de Harvard Business School en het MIT, succesvol op Nasdaq. Maar de 64-jarige Cautreels is ook drijvende kracht achter Baluchon Alzheimer, een vzw die mantelzorgers van alzheimerpatiënten bijstaat. "Ons credo is: wie zorgt voor de mantelzorger?", zegt Cautreels.

