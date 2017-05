Zelfrijdende trucks: transportsector waarschuwt voor jobverlies en wettelijke obstakels

Zomer 2014. Op uitnodiging van de Duitse vrachtwagenbouwer Mercedes-Benz vliegen we naar Hannover voor de eerste demonstratie van de 'Future Truck 2025'. Op een afgesloten stuk autoweg in de buurt van Magdeburg dendert een autonoom rijdende vrachtwagen over de A14. Op de perstribune worden livebeelden geprojecteerd van de chauffeur die zijn stoel van het stuur wegdraait en op een iPad begint te tokkelen. Voor deze wereldpremière is ook een tv-ploeg van VTM afgereisd naar Duitsland. Waarnemers stellen vragen bij de sociale acceptatie van de technologie en de wettelijke obstakels in het risicoaverse Europa. Mercedes-Benz mikt op 2025 om de zelfrijdende vrachtwagen te commercialiseren.

