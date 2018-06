Xavier Piesvaux (CEO Delhaize België): 'Klanten hebben veel meer macht gekregen'

In alle Delhaizes is te zien hoe CEO Xavier Piesvaux een nieuwe wind wil laten waaien bij de tweede grootste supermarktketen van het land. In elke vestiging zal de plaatselijke directeur aan een rode tafel zitten om klanten te spreken en hun feedback te vragen. De Fransman wil zo duidelijk maken dat Delhaize nog dichter bij de klanten wil staan en hun leven gemakkelijker wil maken.

