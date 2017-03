X-Fab vraagt beursnotering op Euronext Parijs

X-Fab wil de 250 miljoen euro van de beursgang investeren in capaciteit en de uitbreiding van zijn productenportfolio. Het wil ook zijn kapitaalstructuur versterken om acquisities te kunnen doen. De timing van de aankondiging is uitstekend. X-FAB Silicon Foundries SE trekt naar de beurs na een superjaar met 513 miljoen dollar omzet (485 miljoen in euro, maar dit is een dollarindustrie). De groei in 2016 was ongeveer 50 procent, zelfs zonder de acquisitie van Altis. Sinds het zwakke 2012 kwam de gemiddelde groei per jaar daardoor op 18,7 procent.

...