Wordt Banca Monte dei Paschi een staatsbank?

Het aandelenplan waarmee de oudste bank ter wereld zijn kapitaalprobleem wilde oplossen heeft tot op heden ongeveer 2 miljard euro opgeleverd. Het doel van 5 miljard euro blijft daarmee ver weg, terwijl woensdag al bleek dat het geld bij Monte dei Paschi sneller opraakt dan eerder nog werd gedacht.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa praat de Italiaanse regering donderdagavond over een mogelijke nationalisering, waarbij de overheid volgens ingewijden een belang van minstens 50 procent in de bank zou nemen.

Overname niet vanzelfsprekend

Een overname door de overheid is weliswaar niet vanzelfsprekend. Volgens de strenge Europese regels moeten eerst de obligatie -en aandeelhouders een deel van het verlies op zich nemen. Probleem is dat het merendeel van de obligatiehouders bestaat uit gewone Italiaanse spaarders. Ongeveer 20.000 huishoudens dreigen een deel van hun kapitaal daardoor te verliezen. Italië hoopt dat Europa een uitzondering maakt voor het land in crisis. De Europese regels zijn immers in het leven geroepen om de spaarders te beschermen. In dit geval dus ook de obligatiehouders.

De beide kamers hebben gisteren al een reddingsplan van 20 miljard euro goedgekeurd. De Italiaanse overheid gaat dat geld gebruiken om Monte dei Paschi en enkele kleinere banken ter hulp te schieten.

Vraag is of dat voldoende zal zijn om de banken te redden. Deutsche Bank becijferde dat eerder 30 miljard euro van de overheid nodig is om uit de Italiaanse kredietcrisis te geraken. Bloomberg heeft het over 52 miljard euro. De persagenschap baseert zich onder meer op de verliezen die Unicredit, een andere Italiaanse bank die in in moeilijke papieren zit, zal lijden als op de verkoop van haar probleemkredieten. (NS)