Winstwaarschuwing bij groente- en fruitconcern Greenyard

Greenyard zag de omzet in de eerste drie maanden van het gebroken boekjaar met 1,5 procent dalen tot 1,093 miljard euro. Greenyard ziet een stabiele onderliggende vraag naar haar producten, maar drie factoren wegen op de winstgevendheid van het bedrijf van CEO Hein Deprez.

Zo kampte het bedrijf met een mogelijke listeriabesmetting en een daaraan verbonden terugroepactie. Kostprijs: 30 miljoen euro, waarvan minder dan 20 procent een impact zal hebben op de rebitda (recurrente bedrijfswinst of de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) voor het hele jaar.

Er was ook de uitzonderlijke warme en droge zomer, wat leidde tot onregelmatigheden in de oogst. In de 'long fresh' sector (diepvries en inmaak) verwacht Greenyard voor sommige producten een mogelijk tekort tussen dertig en vijftig procent. Een derde factor is de 'voortdurende uitdagende prijzenslag' op de fresh markten (vers).

Topman Hein Deprez heeft het over 'langer dan verwachte prijsdruk en zware concurrentie in onze markten'. Greenyard gaat er voorlopig van uit dat de onderliggende rebitda-winst een kwart onder de winst van vorig jaar zal liggen, in plaats van de verwachte groei met tien procent.

Het bedrijf werkt aan een actieplan. Zo zal de activiteitenportfolio tegen het licht worden gehouden.

Het Greenyard-aandeel op Euronext Brussel noteert maandagmiddag 6,5 procent lager tot 9,17 euro.