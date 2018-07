Winstmarge Belgische bedrijven stijgt spectaculair

Sinds de eeuwwisseling is de winstmarge van Belgische bedrijven spectaculair toegenomen. Van ongeveer 7 procent tot maar liefst 106 procent in 2016. Dat betekent: voor elke euro die ze zelf moeten betalen om hun eigen variabele kosten te dekken, kunnen ze de eindklant een bijkomende euro aanrekenen.

Dat blijkt uit een net verschenen NBER-studie van de Belgische economen Jan De Loecker (KU Leuven) en Jan Eeckhout (University College London).

België is geen unicum. In het gros van de 134 onderzochte landen steeg de winstmarge de voorbije decennia fors. Bedroeg het wereldwijde gemiddelde in 1980 nog 10 procent, dan was dat in 2016 60 procent.

Een van de mogelijke verklaringen is dat bedrijven hun prijzen kunnen verhogen omdat er minder concurrentie is op de markt. De stijgende marges zijn niet alleen slecht nieuws voor de consument, maar ook voor de werknemers. Door de hogere prijzen is er minder vraag, waardoor de geproduceerde hoeveelheid daalt. Zo zijn er minder werknemers nodig.