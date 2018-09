Wim Geens (CEO afvalverwerker Renewi): 'Je kunt niet in je eentje duurzaam zijn'

"Afval bestaat nog, maar er is er nog maar heel weinig", grijnst Wim Geens, de CEO van Renewi. Dat is een van de grootste drie bedrijven in de Belgische afvalsector. "We willen de marktleider zijn in het omvormen van afval tot een nieuw product. Iedereen wil die richting uit: de overheid, het brede publiek, onze klanten, de industrie. Alleen gaat het ook over financiële duurzaamheid, en daar moet de overheid echt nog wel een duwtje geven. We hebben een consequent en duurzaam kader nodig."

...