Wilfried Verstraete (topman Euler Hermes): 'Het businessmodel van de kredietverzekeraars zal fundamenteel veranderen'

Het zonlicht reflecteert op de glazen torens van het zakelijke district La Défense in Parijs. Het uitzicht vanuit de First Tower, waar Euler Hermes zijn hoofdkantoor heeft, is adembenemend: de Seine, de bult van Montmartre, de groene long van het Bois de Boulogne, de centrale as van La Défense tot de Arc de Triomphe. De Belg Wilfried Verstraete (60) zou het intussen gewoon moeten zijn, want hij staat al bijna tien jaar aan het hoofd van de internationale kredietverzekeraar.

...