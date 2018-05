'Wij zien de zelfrijdende auto de komende vijftien jaar nog niet doorbreken'

Melexis is een van de toonaangevende chipmakers voor de auto-industrie, en maakt ook halfgeleiders voor zelfrijdende wagens. Maar volledig autonoom rijdende wagens ziet de topvrouw bij Melexis niet meteen doorbreken.

"De technologie moet nog verfijnd worden, maar de basistechnologie is er. Bij ieder ongeval, zoals bij Uber of Tesla, wordt er echter moord en brand geschreeuwd. Terwijl uit de statistieken blijkt dat autonome wagens veiliger zijn. De belangrijkste remmende factor voor de adoptie van zelfrijdende voertuigen is de mens zelf, die moet aanvaarden dat hij het stuur helemaal afgeeft."

Françoise Chombar vertelt over de denkoefening die haar bedrijf achter de rug heeft om de toekomst beter te kunnen voorspellen. Zo werden vier basis-scenario's gedefinieerd voor mobiliteit in 2030, aan de hand waarvan betere investeringsbeslissingen kunnen worden genomen.

"We trekken met onze toekomstvisie ook naar onze grote klanten. Heel opmerkelijk vond ik dat deze bedrijven helemaal niet zo ver vooruit kijken. Dat wij dat wel doen, maakt ons extra aantrekkelijk. We kunnen onze denkoefening nu dus ook gebruiken als een marketingtool," besluit Françoise Chombar.