(West-)Vlaamse bedrijven lonken naar Waalse werkzoekenden: 'Vous êtes les bienvenus!'

Voka West-Vlaanderen wil met de herlancering van het platform www.vouseteslesbienvenus.eu meer Walen letterlijk en figuurlijk over de taalgrens lokken. Het project is dinsdag bij het Westrozebeekse bedrijf Westvlees voorgesteld in aanwezigheid van Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet.

De werkloosheidscijfers in de provincie West-Vlaanderen zijn gezakt tot 5,2 procent en in sommige regio's zelfs tot 3 procent. Dat betekent dat er nu slechts 1,4 kandidaten zijn per vacature, en dus is de poel waaruit gevist kan worden steeds droger. Daarom lonken Voka en de bedrijven naar Frankrijk, maar vooral ook naar Wallonië. Zo bedraagt de werkloosheidsgraad in Henegouwen 12,8 procent.

Er zijn al heel wat acties en ook de website www.vouseteslesbienvenus.eu bestaat al langer, maar nu wordt een doorstart gemaakt. Vooral troeven worden in de kijker gezet, zoals de nabijheid, de mobiliteit en de tweetaligheid in de regio. Vooral dat laatste is belangrijk want taal blijft een belangrijk drempel vormen. Minister Jeholet wil ook werken aan de interregionale arbeidsmobiliteit.

"Opdat werkzoekenden het maximum aan kansen zouden grijpen, moet men de taalgrens durven oversteken. Het is onze politiek verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken, gaande van vorming tot werkoriëntatie", aldus Jeholet, die per jaar 2.500 Walen over de taalgrens wil krijgen en wil zorgen dat 500 mensen een IBO-traject volgen (Individuele beroepsopleiding) in 2019.

Vandaag werken 5.600 Walen in West-Vlaanderen.