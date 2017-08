Werknemers Bank of England staken voor hoger loon

Het onderhouds-, ontvangst- en veiligheidspersoneel van de Bank of England is dinsdag gestart met een staking die mogelijk drie dagen zal duren. Het ondersteunend personeel bij de centrale bank heeft het werk neergelegd, omdat het een hoger loon wil.

De stakende personeelsleden zijn namelijk niet tevreden met de voorgestelde loonsverhoging van 1 procent, een bedrag dat onder de inflatie ligt.

De actie startte dinsdag met een stakingspiket voor de bank, in de Londense City. Twintig vakbondsleden protesteerden voor de deuren voor het hoofdkwartier van de bank, waarbij sommigen een masker droegen waarop het gezicht van de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, afgebeeld stond.

In totaal werken in de betrokken diensten 150 werknemers. Volgens een woordvoerder van de Bank of England kan de bank tijdens de staking normaal functioneren.