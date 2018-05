Werkloosheid eurozone op laagste peil sinds eind 2008

De werkloosheidsgraad in de eurozone is in april gedaald tot 8,5 procent, in vergelijking met 8,6 procent een maand eerder. Het gaat volgens Eurostat om de laagste werkloosheidsgraad sinds december 2008. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage in de eurozone 8,3 procent.

Tsjechië (2,2 procent), Malta (3 procent) en Duitsland (3,4 procent) noteren in april het laagste werkloosheidsgraad. Griekenland (20,8 procent) en Spanje (15,9 procent) tellen de meeste werklozen.

België doet het beter dan gemiddeld met een werkloosheidsgraad van 6,3 procent. Voor de volledige Europese Unie becijferde Eurostat de werkloosheidsgraad op 7,1 procent, wat overeenstemt met het laagste peil sinds september 2008.

Sinds de werkloosheid in de eurozone in september 2016 opnieuw onder de 10 procent zakte, blijft het de goede richting uitgaan.

Vergeleken met 2007-2008 (7,5 procent), de jaren voor de financiële crisis, ligt de werkloosheid in de eurozone wel nog hoger. Het hoogte- (of beter dieptepunt) kwam er in de lente van 2013, met een werkloosheidsgraad van 12,1 procent.