Werkgevers blijven aanwerven tijdens zomermaanden

6 procent van de 753 bedrijven die door HR-dienstenleverancier Manpower gepolst werden, is van plan het personeelsbestand uit te breiden. Amper 2 procent houdt er rekening mee het personeelsbestand in te perken. Negen op de tien werkgevers zijn van plan tot eind september de werkgelegenheid op peil te houden.

De nettotewerkstellingsprognose die Manpower elk kwartaal berekent komt zo, na correctie van de seizoensvariaties, op +4 uit. Die waarde geeft het verschil weer tussen het percentage werknemers dat aanwervingen plant en het percentage dat ontslagen voorziet.

Ook in het vorige en het derde kwartaal van vorig jaar bedroeg die waarde +4. In Brussel en Vlaanderen ligt de prognose respectievelijk op +5 en +4, in Wallonië op +1.

In de middelgrote en grote bedrijven is het vertrouwen van de werkgevers groter, met een prognose van respectievelijk +26 en +19.

"Deze positieve tendens op de arbeidsmarkt wordt verklaard door de gunstiger conjunctuur en het hervatten van investeringen die economische activiteit genereren", meent Philippe Lacroix van ManpowerGroup BeLux.

"Maar tegelijk is het aantal functies dat in de bedrijven vacant blijft in drie jaar tijd zo goed als verdubbeld, zoals recentelijk ook werd benadrukt door premier Charles Michel. We kunnen alleen maar blij zijn dat de regering van de strijd tegen de talentschaarste voor de komende maanden een prioriteit heeft gemaakt", luidt het.