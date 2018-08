Wells Fargo schikt voor ruim 2,1 miljard dollar om wanpraktijken kredietcrisis

De Amerikaanse autoriteiten hadden een onderzoek geopend naar de vele tienduizenden rommelkredieten die Wells Fargo uitgaf in de aanloop naar de zogenaamde subprime crisis. 'De bank wist dat de hypothecaire leningen foutieve informatie bevatten over het inkomen van de debiteurs en dat deze kredieten niet beantwoordden aan de kwaliteitscriteria', stelt de mededeling.

Ze werden nadien in securities verpakt en verkocht aan grote investeerders, waaronder federale agentschappen, die 'miljarden dollars' in rook zagen opgaan. Wells Fargo besloot te schikken, maar weigert schuld te bekennen.

Voor de Californische bank betekent de geldstraf een nieuwe klap voor haar imago. Eerder dit jaar moest de bank al een schikking van 1 miljard dollar slikken over wanpraktijken bij de afdelingen die autoleningen en hypotheken verkochten.

Over iets meer dan een maand is het precies tien jaar geleden dat de grote zakenbank Lehman Brothers instortte omdat ze te veel was blootgesteld aan de Amerikaanse hypotheekmarkt. De val van Lehman Brothers luidde de grootste financiële crisis in sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw.