Weer buitenlands pensioenfonds naar België

Sinds België bijna elf jaar geleden een speciaal statuut invoerde voor pan-Europese pensioenfondsen hebben grote multinationals als Johnson & Johnson, BP, Euroclear of ExxonMobil al de collectieve pensioenspaarpot voor hun werknemers verhuisd van Nederland naar ons land. Nu blijkt ook de verzekeringsreus Aon dat te doen voor de 450 werknemers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds van dochter Hewitt Nederland, goed voor 45 miljoen euro.

In Nederland wordt de Aon-deal niet bepaald enthousiast ontvangen, klinkt het. Nederland ziet via de Belgiëroute niet alleen miljarden naar het buitenland vertrekken, sommige politici merken op dat de regelgeving voor de pensioenfondsen veel flexibeler is in België, aldus De Tijd.

Maar volgens de krant menen sectorspecialisten dat België zich niet per se lakser opstelt dan Nederland, maar de zaken wel pragmatischer aanpakt.