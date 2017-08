'We moeten net zo trots worden op onze mode als op ons bier'

Veerle Baert, de kleindochter van de bierbrouwer Albert Moortgat, die lid van de raad van bestuur en aandeelhouder van Duvel Moortgat is, heeft een passie voor mode. In 2013 richtte ze het modelabel Furore op, samen met haar dochter, de modeontwerpster Elke Baert. "We verkopen de collectie in onze zaak in Sint-Martens-Latem, in combinatie met andere merken. Een label lanceren is niet vanzelfsprekend, maar de klanten blijken onze collecties te smaken. We kozen ervoor alles met z'n tweeën te doen en dus maar met kleine stapjes te groeien. Maar we voelden dat de tijd rijp was om wat sneller te schakelen. Schaalgrootte is belangrijk in de modesector."

