'We moeten China zeker niet omarmen'

Quix leidt al 20 jaar de textielfederatie, die tien jaar geleden werd samengevoegd met die van de hout- en meubelindustrie. De huidige gespierde taal ten aanzien van de Verenigde Staten begrijpt Fa Quix niet goed.

"Het is niet omdat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord zijn gestapt dat we nu China moeten gaan omarmen. We moeten integendeel heel voorzichtig zijn met dat land. De grootste uitstoter van CO2 in de wereld is China, en de volumes stijgen nog. De VS evolueert in de juiste richting en stoot al minder uit. Bovendien kennen we in China een dictatuur en geen vrijemarkteconomie. Die is eerder een bedreiging dan een kans voor ons. We mogen dus echt niet naïef zijn. China ziet de vrijhandel heel eenzijdig, namelijk alles voor China en niets voor ons," besluit Quix.

Fa Quix bekijkt hoe de sector een nakende Brexit probeert te verzachten, hoe de textielbedrijven zich compleet hebben getransformeerd en welke plaats ze bekleden in de wereld.