'We moeten als financiële sector transparanter worden'

De Febelfin-topman is te gast bij Z-Talk Goossens, samen met Johan Thijs, voorzitter van Febelfin en CEO bij KBC Group.

"We moeten meer communiceren over hoeveel iets kost. De reglementering dwingt ons daar voor een stuk ook toe", zegt Van Eetvelt.

"Cash geld afhalen kost geld. Het is niet omdat je dit niet aanrekent, dat die dienstverlening ons niets kost. In het verleden waren we nogal beschroomd om te zeggen dat dit geld kost, maar dat betekent nog niet dat je het gaat aanrekenen", aldus Van Eetvelt.

Johan Thijs geeft toe dat dit te maken heeft met de moordende concurrentie onder banken in België.

Thijs: "Er is hevige competitie, want we zitten qua kantoren met een van de dichtste netwerken in Europa. En dat wil zeggen dat bepaalde diensten niet aangerekend worden."